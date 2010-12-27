Из-за пожара на Кондратьевском проспекте перекрывали движение

В Красногвардейском районе на час перекрывали движение.

26 марта в Петербурге на время тушения пожара, который начался в расселенном доме на Кондратьевском проспекте, пришлось останавливать движение на указанном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Кондратьевский проспекте, 40 поступило на пульт дежурного сегодня, 26 марта, около 16.30. Пожар начался в расселенном доме из-за загоревшегося мусора на площади в 50 квадратных метров.

В операции было задействовано четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Сотрудники МЧС справились с возгоранием в 17.42.

Для того чтобы справиться с возгоранием, необходимо было полностью остановить движение по проспекту, так как через его проезжую часть были протянуты пожарные рукава.

Сведения о пострадавших уточняются. Говорится в сообщении пресс-службы

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург