Из-за пожара на Кондратьевском проспекте перекрывали движение

26 марта в Петербурге на время тушения пожара, который начался в расселенном доме на Кондратьевском проспекте, пришлось останавливать движение на указанном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщение о возгорании по адресу Кондратьевский проспекте, 40 поступило на пульт дежурного сегодня, 26 марта, около 16.30. Пожар начался в расселенном доме из-за загоревшегося мусора на площади в 50 квадратных метров.
В операции было задействовано четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Сотрудники МЧС справились с возгоранием в 17.42.
Для того чтобы справиться с возгоранием, необходимо было полностью остановить движение по проспекту, так как через его проезжую часть были протянуты пожарные рукава.
Сведения о пострадавших уточняются.
Говорится в сообщении пресс-службы
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург