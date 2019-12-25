На Комендантском проспекте в кузове самосвала загорелся строительный мусор

Водитель самосвала вывалил на проезжую часть горящий мусор, который находился на площади 2 кв.метра.

В Приморском районе в кузове самосвала загорелся строительный мусор. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 3 июня. Так, напротив дома №16/1 по Комендантскому проспекту водитель самосвала вывалил на проезжую часть горящий мусор, который находился на площади 2 кв.метра. Как отмечают очевидцы происшествия, в связи с этим дорожное движение в сторону метро "Комендантский проспект" было затруднено.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасательной службы. В 14:26 пожар удалось ликвидировать.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб