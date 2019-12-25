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На Комендантском проспекте в кузове самосвала загорелся строительный мусор
Сегодня, 15:46
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На Комендантском проспекте в кузове самосвала загорелся строительный мусор

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Водитель самосвала вывалил на проезжую часть горящий мусор, который находился на площади 2 кв.метра.

В Приморском районе в кузове самосвала загорелся строительный мусор. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел днем 3 июня. Так, напротив дома №16/1 по Комендантскому проспекту водитель самосвала вывалил на проезжую часть горящий мусор, который находился на площади 2 кв.метра. Как отмечают очевидцы происшествия, в связи с этим дорожное движение в сторону метро "Комендантский проспект" было затруднено. 

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасательной службы. В 14:26 пожар удалось ликвидировать. 

Ранее мы писали, что ночью в Ленобласти горели машины, дом и хозпостройки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: комендантский проспект, пожар, самосвал, строительный мусор
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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