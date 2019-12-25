Ночью в Ленобласти горели машины, дом и хозпостройки

В ночь со 2 на 3 июня пожарные тушили огонь во Всеволожском, Выборгском и Волосовском районах.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области опубликовала сводку пожаров, произошедших в регионе в ночь со 2 на 3 июня. В дежурные части различных районов трижды поступали сообщения о возгорании: в поселке Волочаевка Выборгского района, в деревне Сярьги Всеволожского района и в деревне Молосковицы Волосовского района.

В Сярьгах около половины второго ночи загорелись хозяйственные постройки. Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров, над его тушением работали 11 пожарников с 3 машинами до 02:28 ночи. Информация о пострадавших не поступала.

В поселке Волочаевка примерно в два часа ночи вспыхнули два автомобиля. 5 пожарных и 1 единица техники понадобились для локализации и тушения огня. Пожар был потушен к 03:47. Пострадавших от огня не оказалось.

В деревне Молосковицы в 05:03 утра загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. 8 человек и 2 единицы техники из дежурных смен 123 и 120 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти работали на месте пожара до его полной ликвидации в 06:05 утра. О пострадавших от огня не сообщается.

МЧС напоминает, что в связи с установившейся теплой погодой вероятность возгорания существенно увеличилась, и призывает быть бдительнее и осторожнее в обращении с огнем. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "101" или "112" для владельцев мобильных телефонов.

Фото: Pixabay