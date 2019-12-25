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На Комендантском проспекте столкнулись три автомобиля
Сегодня, 20:41
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На Комендантском проспекте столкнулись три автомобиля

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На месте происшествия появились машины полиции и скорой помощи.

Стало известно об аварии на севере Петербурга с участием трех автомобилей. О происшествии вечером 23 октября Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. У дома №58 корпус 1 по Комендантскому проспекту столкнулись "БМВ", "Хендай Солярис" и "Ниссан". 

На месте происшествия появились машины полиции и скорой помощи. Информация о происшествии уточняется.

Ранее стало известно о том, что в аварии на перекрестке Славы и Пражской пострадали два человека. Столкнулись легковушка и маршрутное такси.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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