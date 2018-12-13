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На Комендантской площади восстановлено троллейбусное движение
Сегодня, 12:08
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arteliseev

На Комендантской площади восстановлено троллейбусное движение

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Ранее движение было приостановлено в связи с проведением путевых работ.

Как сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс", с 13 мая движение троллейбусов по Комендантской площади восстановлено в прежнем режиме. Маршруты под номерами 2, 23, 25, 50 снова следуют по намеченным трассам. 

Отметим, что с 13 мая на Комендантской площади восстановдено движение трамваев №47. Маршрут №55 проходит от станции "Придорожная аллея" до Байконурской улицы по действующей трассе. Ремонтные работы проводились с 27 апреля. 

Ранее Piter.TV сообщал, что с 13 по 16 мая движение по улице Белы Куны от Будапештской до Бухарестской улицы будет закрыто. В связи с этим троллейбусы №35 и 36 изменят свои маршруты.

Теги: город, горэлектротранс, комендантская площадь, петербург, транспорт, троллейбусы
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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