На Комендантской площади снесли незаконные ларьки 

"Доходит до того, что жителям в часы пик не протолкнуться между самовольными киосками".

На Комендантской площади снесли незаконно установленные ларьки. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Наглость, с которой устанавливают незаконные торговые объекты на Комендантской площади просто поражает. Доходит до того, что жителям в часы пик не протолкнуться между самовольными киосками. Сергей Рогулёв, помощник депутата Михаила Амосова

Ранее с просьбой убрать нелегальные ларьки обратился депутат Михаил Амосов. Помощники провели обследование Комендантской полощади и указали, что 4 объекта не включены в Региональную геоинформационную систему Санкт-Петербурга и в утверждённую схему размещения НТО (Нестационарных торговых объектов.

В мае в Петербурге убирали нелегальные летние кафе.

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