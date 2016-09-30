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На Коломяжском проспекте обокрали молодую девушку
Сегодня, 10:34
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lesjasap
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На Коломяжском проспекте обокрали молодую девушку

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В приморском районе неизвестный преступник избил девушку и ограбил.

В правоохранительные органы обратилась 25-летняя петербурженка, на которую напали в Приморском районе. Девушка сообщила об ограблении на Коломяжском проспекте около дома номер 17. Инцидент произошел 10 сентября. Потерпевшую ударил по голове незнакомый мужчина и отнял деньги и личные вещи. 

Преступник украл телефон ASUS,золотую цепочку и две тысячи рублей. Общая сумма похищенного составляет 19 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
Теги: коломяжский проспект
Категории: Новости СПб

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