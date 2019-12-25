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Подробности: в пожаре на Коломенской улице погибла женщина
Сегодня, 15:52
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smirenny

Подробности: в пожаре на Коломенской улице погибла женщина

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Спасатели не смогли проехать из-за двора-колодца. В коммунальной квартире погибла женщина.

Ночью в воскресенье, 28 марта, пожарные получили сигнал из дома №13 по Коломенской улице в Центральном районе, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что технике не удалось проехать в двор-колодец. Хозяйка квартиры находилась на улице, она открыла дверь своим ключом. В квартире на четвертом этаже полностью горел коридор площадью 10 квадратных метров. С вышележащих этажей эвакуировали 15 человек. По мере локализации горения выяснилось, что в пятикомнатной коммунальной квартире эвакуировали женщину. Медики проводили реанимационные действия, однако спасти 41-летнюю горожанку не удалось. Предполагается, что женщина отравилась смесью дымов. 

Причины пожара неизвестны.

Ранее мы писали, что в пожаре на Коломенской погибла женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, центральный район
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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