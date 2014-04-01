В пожаре на Коломенской погибла женщина

К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и три единицы техники.

Ночью в воскресенье, 28 марта, в Центральном районе Петербурга произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В коммунальной квартире дома №13 по Коломенской улице загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров в коридоре общей площадью 20 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в 2:30, возгорание удалось полностью ликвидировать в 3:25. В результате происшествия погибла женщина. К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей и 3 единицы техники.

Достоверных подробностей произошедшего пока нет.

Ранее мы писали, что при пожаре в жилом доме на Шаумяна пострадали трое.

Фото: Piter.TV