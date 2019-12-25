При пожаре в жилом доме на Шаумяна пострадали трое

Пострадавшие кинулись спасать соседа, устроившего пожар.

В субботу, 27 марта, в доме №65 по проспекту Шаумяна произошел пожар, в результате которого пострадали трое. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, пожар устроил 68-летний житель, решивший свести счеты с жизнью после утраты своей супруги, болевшей коронавирусом. Из пламени петербуржца доставали соседи, которые тоже пострадали. Хозяин жилплощади получил ожоги третьей степени, 73-летний сосед – ожоги на руках и лице, а его 78-летняя жена обожгла голову.

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Фото: Piter.TV