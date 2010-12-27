  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Коле" остановили забитую под завязку нарко-иномарку
Сегодня, 15:40
47
TretyakovaS

На "Коле" остановили забитую под завязку нарко-иномарку

0 0

Мужчина и женщина перевозили на авто пять пакетов с запрещенными веществами.

В Ленобласти по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков была задержана пара. Мужчина и женщина перевозили на автомобиле пять пакетов с запрещенными веществами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль на трассе "Кола" был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий вечером 14 февраля. В иномарке хранилось пять пакетов с наркотическим средством "ПМА" массой почти в полкилограмма.

Возбуждено уголовное дело по стратье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий