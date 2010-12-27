На "Коле" остановили забитую под завязку нарко-иномарку

В Ленобласти по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков была задержана пара. Мужчина и женщина перевозили на автомобиле пять пакетов с запрещенными веществами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Автомобиль на трассе "Кола" был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий вечером 14 февраля. В иномарке хранилось пять пакетов с наркотическим средством "ПМА" массой почти в полкилограмма.
Возбуждено уголовное дело по стратье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
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