На "Коле" остановили забитую под завязку нарко-иномарку

Мужчина и женщина перевозили на авто пять пакетов с запрещенными веществами.

В Ленобласти по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков была задержана пара. Мужчина и женщина перевозили на автомобиле пять пакетов с запрещенными веществами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль на трассе "Кола" был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий вечером 14 февраля. В иномарке хранилось пять пакетов с наркотическим средством "ПМА" массой почти в полкилограмма.

Возбуждено уголовное дело по стратье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".