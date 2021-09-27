На Кольцевой улице десять пожарных тушили Land Rover

Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском районе Петербурга загорелась иномарка. Об этом в среду вечером, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 20:46. В поселке Лисий Нос на Кольцевой улице у дома 2, корпус 3, в автомобиле Land Rover выгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнём отправились 10 пожарных и 2 машины. В 21:03 пожар потушили.

Ранее на Выборгском шоссе сгорел Volkswagen.

Фото: Piter.tv

