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На Кольцевой улице десять пожарных тушили Land Rover
Сегодня, 22:04
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На Кольцевой улице десять пожарных тушили Land Rover

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Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском районе Петербурга загорелась иномарка. Об этом в среду вечером, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 20:46. В поселке Лисий Нос на Кольцевой улице у дома 2, корпус 3, в автомобиле Land Rover выгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнём отправились 10 пожарных и 2 машины. В 21:03 пожар потушили. 

Ранее на Выборгском шоссе сгорел Volkswagen. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: land rover, кольцевая, лисий нос
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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