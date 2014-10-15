На Кольцевой автодороге Петербурга образовалась пробка длиной 4 км

Легковой автомобиль полностью сгорел при аварии на внешней стороне КАД.

Крупное дорожное происшествие с возгоранием легкового автомобиля произошло в пятницу вечером на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, что привело к образованию многокилометровой пробки.

Дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием автомобиля было зафиксировано на 29-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги около 19:40. Информация о возгорании легкового транспортного средства поступила в Федеральное казенное учреждение Управление автомобильной дороги "Северо-Запад" в 19:37.

Пожар был полностью ликвидирован к 20:13. Для проведения работ специальных служб движение автомобильного транспорта перекрывалось дважды. Каждое перекрытие длилось от 5 до 7 минут.

В результате происшествия на участке трассы образовался затор протяженностью 4 км. На момент ликвидации возгорания движение транспорта осуществлялось по первой и второй полосам. По предварительным данным, пострадавших в результате данного инцидента нет. На месте продолжали работу сотрудники экстренных служб.

Ранее суд отпустил на свободу водителя Роллс-Ройса переехавшего байкера в Петербурге.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"