На Кирилловской улице начали сносить бывший завод эмальпосуды

В центре Петербурга развернулся конфликт вокруг демонтажа старинной промышленной постройки.

В Центральном районе Петербурга приступили к сносу здания, где ранее располагался завод эмалированной посуды. Очевидцы засняли работу техники на Кирилловской улице вечером в пятницу.

Градозащитники из сообщества "SOS СПб СНОС" оперативно отреагировали на происходящее. Они заявили, что по их данным объект должен находиться под охраной, а значит демонтаж является незаконным. Активисты вызвали на место полицию, однако часть постройки, выходящая на Новгородскую улицу, к тому моменту уже была разрушена.

Позднее выяснилось, что позиция защитников города не нашла подтверждения. В Комитете по охране памятников выпустили распоряжение, согласно которому зданию отказано во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Таким образом, юридических препятствий для сноса не имеется.

Ранее КГИОП отказался признавать снесенный ВНИИБ объектом наследия.

Фото: Telegram / "SOS СПб СНОС"