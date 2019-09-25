На Киевском шоссе в Петербурге сгорел BMW

Информация о пострадавших не поступала.

На Киевском шоссе в Петербурге сгорел автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Пожар произошел в 19:50 16 августа. По данным ведомства, в автомобиле выгорели все сгораемые части. Сама же машина сгорела полностью.

Спустя полчаса, в 20:20 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация ни о пострадавших, ни о водителе не поступала.

Ранее на стоянке у перекрёстка Маршала Блюхера и Кушелевской загорелся трактор.

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