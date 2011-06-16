На Киевском шоссе в ДТП перевернулся автомобиль

Образовалась 11-километровая пробка.

В воскресенье вечером, 5 сентября, в ДТП на Киевском шоссе перевернулся автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на 68-м километре Киевского шоссе. Один из автомобилей перевернулся на бок, другой улетел в канаву. В этом месте собралась автомобильная пробка протяженностью более 11 км.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Яндекс.Карты