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На Киевском шоссе в ДТП перевернулся автомобиль
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На Киевском шоссе в ДТП перевернулся автомобиль

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Образовалась 11-километровая пробка.

В воскресенье вечером, 5 сентября, в ДТП на Киевском шоссе перевернулся автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"в социальной сети "Вконтакте". 

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на 68-м километре Киевского шоссе. Один из автомобилей перевернулся на бок, другой улетел в канаву. В этом месте собралась автомобильная пробка протяженностью более 11 км.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Яндекс.Карты

Теги: киевское шоссе дтп, пробки
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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