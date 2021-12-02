Двоих жителей региона ждет суд в Ингушетии.

На Кавказе пресекли сеть сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом рассказали представители правоохранительных органов и Следственного комитета РФ. Известно, что злоумышленники занимались незаконной реализацией товара. Двоих фигурантов дела ждет судебное заседание, которое состоится в Ингушетии. Данное расследование было выделено в отдельное производство из дела о создании организованного преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, обороте наркотических веществ.

Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей республики Ингушетия, обвиняемых по части 3 статьи 234 УК РФ.Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии. пресс-служба СК РФ

Известно, что на данный момент к уголовной ответственности привлекаются еще 15 жителей Северного Кавказа. В числе подозреваемых есть бывшие полицейские. К преступлениям могут иметь отношения четыре экс-сотрудника регионального управления МВД.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

