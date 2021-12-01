В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии в связи с гибелью двух десантников РФ. Об этом рассказали представители Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в собственном Telegram-канале. Правоохранители уточнили, что подозреваемые позволили себе оскорбительные посты в социальных сетях в отношении военнослужащих, которые трагически скончались во время проведения совместных с Минском учений.
30 ноября задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагедией.
заявление МВД Белоруссии
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент комментаторы доставлены в следственный изолятор. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье за разжигание вражды и розни. В большинстве своем эти лица являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов. В МВД считают подозреваемых социально неустроенными, нереализованными гражданами, без работы, ранее судимыми и страдающими хроническим алкоголизмом.
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Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель
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