На Канонерском заводе при взрыве колеса погибли двое рабочих

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа транспортной полиции.

Сотрудниками УТ МВД России по СЗФО проводится проверка по факту инцидента на Канонерском судостроительном заводе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В девять часов утра 29 октября во время ремонтных работ автомобиля-контейнеровоза из-за избыточного давления в колесе произошел взрыв. В результате двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа транспортной полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге вагоны грузового поезда сошли с путей.

Фото: Официальный сайт Канонерского судоремонтного завода