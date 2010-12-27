В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с путей

В среду, 23 октября, вагоны грузового поезда сошли с путей на территории хлебокомбината в Невском районе. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.
Известно, что закрыты, из четырех вагонов на пути вернули пока только один. Причины аварии выясняются.
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Проводятся восстановительные, проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему. Пострадавших нет
сказано в сообщении
По словам очевидцев, на месте аварии пути заблокированы машиной полиции, рядом также был замечен прокурорский автомобиль.
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Фото:pixabay
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