На Канонерском острове поймали подростка со 164 свертками наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 10 ноября, у дома №3 корпус 1 по Канонерскому острову полицейские остановили молодого человека для проверки документов. Как стало известно Piter.TV, неработающему юноше оказалось 17 лет.

При личном досмотре у подростка обнаружили и изъяли один полиэтиленовый пакет со 164 свертками внутри. Часть свертков была обмотана желтой и зеленой изолентой, в оставшихся виднелось вещество белого цвета. Отмечается, что все свертки были одинаково расфасованы и имели похожие размеры.

Изъятое направили на исследование, где установили, что в двух пакетиках оказалась смесь с метилэфедроном массой чуть меньше грамма. Остальные свертки исследуют при проведении экспертизы. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, подростка пока передали родителям.

Ранее мы рассказывали, что подозреваемого в изнасиловании двух школьниц отправили в изолятор.

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