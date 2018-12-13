На Камчатке медведя-попрошайку заманили пирожками и вывезли в лес

Опубликовано видео, как охотоведы заманивали медведя, а затем выпустили в лесу.

На Камчатке охотоведы заманили в ловушку медведя-попрошайку.

Жители Камчатке стали встречать у дороги взрослого молодого медведя, который с удовольствием позировал и выпрашивал еду. В один из дней мишка так осмелел, что стащил контейнер с едой из машины.

Охотоведы гоняли выстрелами в воздух медведя от дороги, но он через пару дней снова вышел на дорогу. Тогда специалисты решили заманить косолапого в специальную трубу-контейнер и вывезти далеко в лес. Для приманки они положили в контейнер тухлую рыбу, запах которой привлекает медведей. Но медведь не спешил за "вкусняшкой". Тогда охотоведы стали бросать медведю пирожки. В ход пошли пирожки и с мясом и с капустой.

Наконец медведь залез в контейнер, крышку захлопнули. Медведя вывезли глубоко в лес за десятки километров и выпустили на волю.

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