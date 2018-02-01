Камчатка: Военный избил подростка из-за брошенного в автомобиль снежка и чуть не ушел от ответственности

Появились подробности резонансного уголовного дела.

19 января 2017 года два подростка - семиклассника играли в снежки в Петропавловске-Камчатском. Один из снежков попал в автомобиль, в котором ехал военный. Мужчина вышел из машины, и, несмотря на извинения школьников, ударил одного из них два раза по лицу, затем сел в машину и уехал.

Личность мужчины была установлена в течение нескольких дней. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье, но затем по каким-то причинам было прекращено. Председатель Следственного Комитета поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения дела. В итоге дело все же дошло до суда. Мужчину обвинили в совершении административного правонарушения по статье "Побои".

Рассмотрение дела состоится 8 февраля. Если суд признает ответчика виновным, то ему грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч, либо арест на срок на 10-15 суток, либо исправительные работы сроком на 60-120 часов.