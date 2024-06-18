Всего в тушении огня участвовали около 40 специалистов и 12 единиц техники.

На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. Всего в тушении огня участвовали около 40 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Омской области потушили крупный пожар на складе с зерном.

Видео: МЧС России