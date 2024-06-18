Площадь возгорания составила 2 600 квадратных метров.

В Омской области потушили крупный пожар на складе с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня в селе Пикетное. Площадь возгорания составила 2 600 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание и не допустили распространения огня. Спустя время специалисты ликвидировали открытое горение, а также провели проливку и разбор конструкций.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами.

Видео: МЧС России