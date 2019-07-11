На Камчатке накренился многоквартирный дом из-за таяния грунта в зоне вечной мерзлоты

Днем ранее в Аянке на солнце температура воздуха составила +50 градусов, в тени – 30 градусов тепла.

В Камчатском крае в селе Аянка начал крениться деревянный двухэтажный жилой дом. Причиной тому стала аномальная жара. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Дом деревянный и был построен в 1970-х годах. Он стоит на сваях, а они начали смещаться из-за того, что растаял верхний слой грунта в зоне вечной мерзлоты. В доме проживает 51 житель (в том числе 20 детей). Все сейчас временно переехали к родственникам и знакомым.

Сейчас специалисты изучают, можно ли будет отремонтировать дом, или все же придется строить новый.

Днем ранее в Аянке на солнце температура воздуха составила +50 градусов, в тени – 30 градусов тепла. В течение месяца столбик термометра не опускался ниже +20.

Экологи: "Для отсрочки глобального потепления нужно посадить 4,4 млрд га леса".

Фото: сайт правительства региона

Видео: YouTube/ Stylish Cat

YouTube/ Alisa Deniskina