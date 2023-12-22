Двое из них пропасли после схода лавины.

На Камчатке группу туристов накрыло лавиной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе перевала Красноармейского. По данным ведомства, зарегистрированная туристическая группа из 11 человек шла по гребню, но из-за сильных порывов ветра их сбросило в кулуар. Двое из них пропасли после схода лавины.

На поиски людей выдвинулись спасатели. Вертолет Ми-8 вылетел в район перевала. Также на место поисков следует наземная группировка. Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники.

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Видео: МЧС России