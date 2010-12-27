На КАДе в тройном ДТП зажало пенсионерку

Пенсионер за рулем не заметил впереди два автомобиля.

Серьезная авария произошла утром 17 мая на съезде на проспект Энгельса с КАД. Как сообщают очевидцы, дорогу не поделили три легковых автомобиля.

Инцидент произошел в 8-м часу утра. Пользователи соцсетей рассказали, что на дороге столкнулись "Ниссан", "Рено Сандеро" и "Форд Фокус". Известно, что в салоне "Рено" находилась пожилая пара. Мужчина смог выбраться из покорёженной машины сам, а женщину прижало между креслом и панелью. Автомобилисты пытались достать ее своими силами из перевернутого авто.

Водитель "Рено" рассказал, что ехал с допустимой скоростью, когда в него врезался "Нисан", который потом влетел в "Форд Фокус". По версии водителя "Нисан", пенсионер сам превысил скоростной режим и не собирался тормозить, когда перед ним два автомобиля стояли на поворот. Вторую версию подветрдили очевидцы.

На место происшествия прибыли службы. Скорая помощь увезла пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Участники ДТП ищут свидетелей с записью с авторегистратора.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург