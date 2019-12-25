Сейчас он вовсе находится в федеральном розыске за кражу.

В Петербурге задержали шиномонтажника, угнавшего Mercedes клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Во вторник, 2 ноября, в полицию поступило заявление от 28-летнего мужчины. Он рассказал, что неизвестный угнал Mercedes с территории шиномонтажной станции в Мурино.

Позже молодой человек вновь обратился в полицию и рассказал, что увидел автомобиль на 27 километре внутреннего кольца КАД. На месте сотрудники задержали находившегося за рулем 20-летнего работника шиномонтажа. Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он вовсе находится в федеральном розыске за кражу.

Ранее в Петербурге задержали банду угонщиков иномарок Kia Rio.

Фото: Piter.TV