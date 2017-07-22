На КАД разбились два мотоциклиста и пять машин

Для устранения последствий аварии, которая заблокировала часть магистрали, прибыл вертолет МЧС.

На Кольцевой автодороге в районе Гражданского проспекта произошла крупная авария. Там столкнулись два мотоциклиста и пять автомобилей.

О массовом ДТП сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". По информации свидетелей, один мотоциклист без номерных знаков врезался в другого, а впоследствии столкнулись еще несколько автомобилей.

На месте ДТП находится вертолет МЧС. Авария привела к осложнению дорожной ситуации на КАД у Мурино. В настоящее время две левые полосы дороги оказались заблокированными.

Сообщается, что байкер получил перелом ноги. Остальные подробности аварии уточняются.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: vk.com/spb_today