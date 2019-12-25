В ДТП на проспекте Испытателей пострадал шестилетний пассажир

Виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД более 20 раз.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Испытателей, в котором пострадал шестилетний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 11 по проспекту Испытателей 5 июля каршеринговый автомобиль Kia Rio под управлением нетрезвого 41-летнего водителя врезался в машину Renault Duster 35-летнего мужчины, который совершил столкновение с BMW под управлением 20-летнего местного жителя. После этого Kia, при движении задним ходом, въехал также в каршеринговый автомобиль CHERY TIGGO 30-летнего водителя и Renault Duster 50-летнего петербуржца.

В результате аварии шестилетнего пассажира автомобиля Reno госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД более 20 раз. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV