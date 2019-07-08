По факту массового ДТП на Приозерском шоссе возбуждено уголовное дело

Виновник ДТП задержан.

По факту аварии на Приозерском шоссе, в которой погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 июля.

Напомним, днем 5 июля на 95-м километре Приозерского шоссе 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выполняя маневр, столкнулся с машиной Opel Corsa под управлением 31-летнего водителя. После иномарка Opel выехала на полосу встречного движения и врезалась в авто Subaru Forester, водителем которого являлся 41-летний мужчина, и в Mercedes-Benz Actros под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомобиля Opel, 32-летняя женщина, погибла на месте. Также пять человек получили травмы.

По результатам предварительной проверки полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мигрант задержан.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти