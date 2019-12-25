На КАД произошла авария с пятью машинами

Пострадали три человека.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 19 марта примерно в 17:00 на 85 километре КАД Всеволожского района произошло ДТП с участием пяти машин.

Сообщается, что 31-летний водитель "Киа Рио" столкнулся с едущей впереди "Киа Риа", за рулем которой находился 43-летний водитель. Он, в свою очередь, въехал в автомобиль "Шкода", под управлением 39-летнего водителя. От удара машина проехала вперед и въехала в "Ауди", за рулем которой находился 35-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель первой "Киа Рио" и две пассажирки второй "Киа". Они госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести.

Ранее мы писали, что с 12 марта отменили более 400 мероприятий в Петербурге.

Фото: pixabay