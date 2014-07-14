На КАД полностью перекроют движение с 30 октября

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Участок будет перекрываться два дня подряд на определенный интервал:
с 30 на 31 октября с 23:30 до 23:45, с 00:45 до 01:00 и с 02:45 до 03:00;
с 1 на 2 ноября с 23:45 до 00:00, с 02:45 до 03:00.
На КАД будут монтировать пять П-образных металлических опор на проезжей частью, в связи с этим трассу необходимо временно перекрыть.
Информация о полном перекрытии участка будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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