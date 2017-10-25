В Петербурге на КАД в сторону Пулковского шоссе загорелся автомобиль "Камаз". Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
На место прибыли пожарные, огонь удалось потушить. Движение на данном участке дороги было восстановлено.
О пострадавших ничего не известно.
Ранее Piter.tv писал, что На ЗСД при загадочных обстоятельствах сгорел MINI Cooper.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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На КАД полыхал Камаз (видео)
В Петербурге на КАД в сторону Пулковского шоссе загорелся автомобиль "Камаз". На данный момент пожар удалось потушить. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
В Петербурге на КАД в сторону Пулковского шоссе загорелся автомобиль "Камаз". Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".