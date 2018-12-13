С 10 по 17 мая на КАД будет перекрыта одна полоса движения

Изменения коснутся участка дороги между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе.

На КАД на неделю перекроют одну полосу движения. С 10 по 17 мая автомобилисты не смогут проехать по участку дороги между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с ремонтными работами на дороге. Специалисты будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Автомобилисты не смогут проехать по полосе безопасности и первой полосе. По второй, третьей и четвертой полосам движение ограничат до 50 км/ч.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"