  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД перекроют две полосы на мосту через реку Лубья
Сегодня, 21:21
198
arteliseev

На КАД перекроют две полосы на мосту через реку Лубья

0 0

Работы займут месяц.

В субботу, 20 июля, стало известно об ограничении движения на участке КАД в Петербурге в районе транспортной развязки на пересечении с Рябовским шоссе. На мосту через реку Лубья будут вестись дорожные работы, из-за чего будут перекрыты две полосы движения.

Ремонт планируется завершить 20 августа. Кроме того, в рамках работ планируется произвести локальную замену гидроизоляции и восстановить защитный слой бетона на мосту.

Для предупреждения водителей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса, а также смонтирована световая сигнализация.

Как уточнили в организации, работы будут вестись круглосуточно. Сроки их производства могут быть изменены с учетом погодных условий.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничения, упрдор северо запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 22:00

Золотое место , каждые 3-4 месяца ремонт

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии