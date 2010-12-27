На КАД перекроют две полосы на мосту через реку Лубья

Работы займут месяц.

В субботу, 20 июля, стало известно об ограничении движения на участке КАД в Петербурге в районе транспортной развязки на пересечении с Рябовским шоссе. На мосту через реку Лубья будут вестись дорожные работы, из-за чего будут перекрыты две полосы движения.

Ремонт планируется завершить 20 августа. Кроме того, в рамках работ планируется произвести локальную замену гидроизоляции и восстановить защитный слой бетона на мосту.

Для предупреждения водителей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса, а также смонтирована световая сигнализация.

Как уточнили в организации, работы будут вестись круглосуточно. Сроки их производства могут быть изменены с учетом погодных условий.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"