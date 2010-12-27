На КАД перекроют две полосы движения

На участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 "Россия") до транспортной развязки КАД на пересечении с Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Участки отмечены на карте красным цветом.
Движение по третьей и четвертой полосам будет полностью перекрыто с 10 по 13 сентября, по другим двум в эти дни введут ограничение скорости до 50км/ч.
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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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