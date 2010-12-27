В Петербурге начинается ремонт нескольких улиц

Обновятся Адмиралтейский и Кировский район.

Сегодня, 9 сентября, АО "ПО "Возрождение" начало работы на двух дорогах – Кустарном переулке в Адмиралтейском районе и улице Гладкова в Кировском районе.

Подрядчики отремонтируют 0,13 км проезжей части и тротуара на Кустарном переулке.

В связи с этим движение по Кустарному переулку от Никольского переулка до тупика будет затруднено с 9 по 15 сентября и с 20 по 25 сентября, а затем и прекращено с 16 по 19 сентября.

На улице Гладкова обновится участок от проспекта Стачек до Севастопольской улицы длиной 0,62 км.

Здесь движение ограничат с 9 по 19 сентября и с 25 сентября по 6 октября, и перекроют совсем с 20 по 24 сентября.

Стоимость ремонта, в общей сложности, обойдётся в 27.31 млн. рублей.

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Фото: Pixabay