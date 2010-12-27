Крестный ход перекроет движение транспорта в центре Петербурга

Ограничения в центре Петербурга будут действовать 11 и 12 сентября.

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню святого благоверного князя Александра Невского - дню Ништадтского мира ограничат движение в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 20:00 11 сентября до 11:30 12 сентября движение для транспорта будет закрыто по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина.

В это же время будет не проехать по участку от площади Александра Невского по направлению от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

В четверг, 12 сентября, с 10:30 до 13:30 будет недоступно движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского поэтапно по ходу движения колонны.

Пресс-служба комитета просит обратить внимание на то, что с 20:00 11 сентября до 11:30 12 сентября нельзя будет припарковаться на Казанской площади, Казанской улице, на участке от Гороховой до Невского, а также на нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и переулку Сергея Тюленина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочие проложили 1,5 километра "коричневой" линии метро.

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