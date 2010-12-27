Рабочие проложили 1,5 километра "коричневой" линии метро

Работы начались осенью 2018 года.

В воскресенье, 8 сентября сотрудники ЗАО "Тоннельный отряд-3" установили 1500-е кольцо левого перегонного тоннеля от станции "Юго-Западная" в сторону станции "Путиловская". То есть, метростроевцы проложили полтора километра Красносельско-Калининской (коричневой) ветки метро. Об этом сообщили в группе "Метрострой. История петербургского метро".

Работы начались осенью 2018 года. На коричневой ветке метро будут сделаны два тоннеля диаметром в 5,6 метров и длиной свыше 5 км каждый.

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Фото: ВК/ Метрострой. История петербургского метро