На КАД парень без прав на BMW влетел в КАМАЗ и погиб

Жертве было 18 лет, есть также пострадавший.

В Петербурге погиб 18-летний водитель, который ехал по КАДу без разрешающих документов. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону. Инцидент произошел около половины пятого утра 11 февраля. Юноша не справился с управлением и влетел в "КАМАЗ" дорожной службы. В машине работников пострадал человек.

Авария произошла на 115-ом километре трассы, на внутреннем кольце дороги, между развязками с проспектом культуры и "Сортавалой" Всеволожского района Ленобласти. Виновник ДТП управлял BMW X3. Находясь на левой полосе движения, молодой человек наехал на стоящий грузовик.

Известно, что пострадавшему рабочему 28 лет. Он находился в кузове транспортного средства. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.По факту аварии полиция ведет проверку.

Ранее Piter.tv писал о том, что КамАЗ протаранил маршрутный ПАЗ с пассажирами в Томске.

Фото: Piter.tv

