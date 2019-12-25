  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД парень без прав на BMW влетел в КАМАЗ и погиб
Сегодня, 8:58
95
lesjasap

На КАД парень без прав на BMW влетел в КАМАЗ и погиб

0 0

Жертве было 18 лет, есть также пострадавший.

В Петербурге погиб 18-летний водитель, который ехал по КАДу без разрешающих документов. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону. Инцидент произошел около половины пятого утра 11 февраля. Юноша не справился с управлением и влетел в "КАМАЗ" дорожной службы. В машине работников пострадал человек.

Авария произошла на 115-ом километре трассы, на внутреннем кольце дороги, между развязками с проспектом культуры и "Сортавалой" Всеволожского района Ленобласти. Виновник ДТП управлял BMW X3. Находясь на левой полосе движения, молодой человек наехал на стоящий грузовик. 

Известно, что пострадавшему рабочему 28 лет. Он находился в кузове транспортного средства. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.По факту аварии полиция ведет проверку.

Ранее Piter.tv писал о том, что КамАЗ протаранил маршрутный ПАЗ с пассажирами в Томске.

Фото: Piter.tv
 

Теги: bmw, бмв, кад, камаз
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии