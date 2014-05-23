На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей с 6 августа перекроют две полосы

Ограничения будут действовать по 10 августа.

С 6 по 10 августа на кольцевой автодороге между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют первую и вторую полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". По третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Также с 21:00 9 августа до 21:00 10 августа будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца на Софийскую улицу. Специалистам необходимо устранить колейность проезжей части. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать свой маршрут.

Ранее мы писали, что работы на КАД в районе Дачного проспекта перенесли на сутки из-за дождя.

Фото: Piter.tv