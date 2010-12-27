Водитель погиб протаранив на легковушке грузовик дорожных служб на КАД

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на кольцевой автодороге. Водитель на ВАЗе врезался в машину дорожных рабочих и скончался на месте.

Ночью со вторника на среду на кольцевой автодороге произошла смертельная авария. Около половины второго на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о ДТП на 73-ей километре внешнего кольца. Недалеко от развязки с Пулковским шоссе LADA Priora врезалась в КАМАЗ дорожных рабочих.

Очевидцы с места события сообщили, что водитель погиб. О других пострадавших информации не было. Подробности аварии выясняются.

На месте работали спасатели. Они оказали техническую помощь. А также собирали информацию об инциденте.