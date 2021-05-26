На КАД для уборки смета на неделю перекроют одну полосу движения

На трех полосах ограничат скоростной режим.

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения. Речь идет о четвертой полосе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 22 марта.

С 24 по 31 марта будет проходить уборка смета в разделительной полосе дороги. Она пройдет на внешнем кольце с 45 по 38 км. В связи с этим четвертую полосу временно перекроют для движения транспорта. На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 км/час.

На кольцевой автодороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Водителям приносят свои извинения за временные неудобства.