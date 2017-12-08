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На КАДе ночью 40 снегоуборочных машин работали без перерыва из-за непрекращающейся метели

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В Петербурге КАД ночью убирали 40 спецмашин.

Из-за ночного снегопада на КАД в Петербурге вышло более 40 комбинированных снегоуборочных машин. Сообщается, что из-за метели технике пришлось работать всю ночь без перерывов. Как сообщает диспетчер в дирекции КАД, ограничений по скорости движения для автомобилистов не вводились. Однако, проезд оказался все же сильно затруднен из-за уборки снега. 
 
Известно, что в Петербурге на данный момент задействовано 619 машин и 249 человек занимаются ликвидацией последствий непогоды. 
 
Напомним, что ранее сообщалось о возможных перебоях в электричестве по погодным условиям.
Теги: кад , метель , снегоуборочные машины , техника
Категории: Новости СПб

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