На Ижорском заводе рабочему разбило голову металлической болванкой

В цеху нашли труп 33-летнего жителя Колпино с повреждениями лобной кости.

Накануне на Ижорском заводе нашли труп рабочего. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в цеху №6, который принадлежит фирме "Кортекс". В нем нашли труп 33-летнего жителя Колпино с повреждениями лобной кости. Предположительно, ему на голову упала металлическая болванка.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербург доставили москвича, который в соцсетях угрожал применением насилия правоохранителям. Подозреваемый признал вину в полном объеме, пояснив, что писал угрозы в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: pexels

