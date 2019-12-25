В жилом комплексе на Институтском проспекте прошли испытания систем пожарной безопасности

Система должна была среагировать на огонь.

В строящемся жилом комплексе на Институтском проспекте, 16, прошли испытания систем пожарной безопасности. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В паркинге и на этажах здания сымитировали пожар, который необходимо было потушить в кратчайшие сроки. Распространение огня остановили с помощью системы пожаротушения. Также проверке подверглась система дымоудаления и подачи свежего воздуха.

Инспекторы Госстройнадзора указали застройщику на недочеты, которые нужно будет устранить до завершения строительства. Высота жилого комплекса составит 23 этажа, 2 из которых — подземные. В доме будет 109 квартир.

Фото: Госстройнадзор Петербурга