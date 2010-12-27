В припаркованную около стройки иномарку прилетела балка

С неблагополучной стройки регулярно падают строительные материалы. На этот раз пострадала Infiniti.

13 декабря со стройки дома на углу перекрестка Ал. Невского и Херсонской улицы упала балка. Пострадавшей оказалась черная Infiniti, которая была припаркована около оградительного забора, сообщили очевидцы.

В результате случившегося, у иномарки образовалась дыра в бампере и вдребезги разбилось стекло заднего вида. Также было отмечено, что строители оперативно пытаются устранить последствия.

Пользователи соцсетей недоумевают, как рабочие собираются оперативно устроить нанесенный автомобилю вред. Кто-то обратил внимание на большой черный мешок.

Также известно, что это далеко не первый инцидент на данной строительной площадке. В прошлом году одному из строителей на ноги уронили ковш, а в этом году из-за строительства пошла трещина на соседнем доме. На прошлой неделе людям закидало крыши бетоном.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург