На Индустриальном проспекте подожгли автомобиль

Происшествие произошло в половину пятого утра.

Как сообщили Piter.tv источники в правоохранительных органах, 28 марта в 04:24 в полицию поступило сообщение, что во дворе 27 дома по Индустриальному проспекту горит автомобиль.

Прибывший наряд обнаружил полностью выгоревшую "Мазду-3". Соседняя "Рено Логан" пострадала, по сравнению с соседкой, несильно – обгорела только передняя часть.

В редакцию Piter.tv поступила видеозапись с камер видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как неизвестный мужчина в темной куртке с капюшоном поджег канистру с неизвестным веществом и бросил ее в сторону "Мазды". На съемке видно, как мужчина скрывается с места преступления.

Полиция разыскивает мужчину на вид 30-40 лет, ростом 170-180 сантиметров, нормального телосложения. Одет в куртку с капюшоном темно-синего цвета, черные спортивные штаны, черную обувь, на голове черная шапка, на лице медицинская маска. Мужчина также сутулился.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Десантников и Маршала Казакова.

Видео: Piter.tv